В России ухудшили прогноз сбора масличных культур

ИКАР понизил прогноз урожая масличных культур в России до 28,5 миллиона тонн

В 2024 году суммарные объемы сборов масличных культур в России не превысят отметку в 29 миллионов тонн. О снижении прогноза сообщил генеральный директор Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, предыдущая оценка аналитиков подразумевала показатель на уровне 30 миллионов тонн, что несколько выше показателей прошлых лет. Однако теперь в ИКАР ожидают снижения урожая масличных культур в России до 28,5 миллиона тонн. Рылько подчеркнул, что эта оценка является предварительной.

К масличным агрокультурам относятся растения, возделываемые для получения жирных растительных масел. Речь, в частности, идет о подсолнечнике, рапсе, горчице, клещевине, маслине, сое и других видах. Рылько уточнил, что в этом году под урожай посеяно около 9,8 миллиона гектаров подсолнечника, 4,3 миллиона гектаров сои и 2,7 миллиона гектаров рапса. Увеличение площадей посевов должно было восполнить ущербы, причиненные продолжительной засухой в южных российских регионах. Однако итоговый урожай, как полагают в ИКАР, вероятно, окажется ниже, чем ожидалось.

Ранее в России также понизили прогноз сбора пшеницы. Эксперты из компании «Совэкон» ожидают, что по итогам 2024 года урожай ключевой агрокультуры сократится до 81,5 миллиона тонн, а в следующем — еще на 1,4 миллиона, до 80,1 миллиона тонн. В числу основных причин подобной динамики аналитики отнесли затяжную засуху в главных агрорегионах, майские заморозки. В свою очередь, глава Минсельхоза Оксана Лут заявляла, что на итоговые сборы пшеницы в 2024 году окажут влияние и неблагоприятные погодные условия в Сибири и режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Белгородской и Курской областях.