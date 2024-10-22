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13:24, 22 октября 2024Ценности

Внешность 51-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» на новом фото напугала фанатов

Фото: @torispelling

Американская актриса Тори Спеллинг поделилась новым фото и напугала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу, актерами Брайаном Остином Грином и Иэном Зирингом. Так, Спеллинг предстала перед камерой в синих расклешенных джинсах и черном кроп-топе, оформленном полупрозрачным верхом и длинными рукавами. При этом она сделала себе макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы бордовую помаду. Кроме того, знаменитость распустила волосы и выпрямила их.

Поклонники удивились внешности актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Тори выглядит пугающей», «Чтобы ты с собой ни делала, это надо прекратить», «Что ты сделала со своим лицом. Макияж только подчеркнул весь этот ужас», «Отвратительная пластика», «Тори нужно отказаться от "Оземпика"», — возмущались они.

В апреле Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.

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      Мария Винар
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