Врач назвал ночную потливость симптомом опасных видов рака

Радиотерапевт Романов: ночная потливость может быть симптомом лимфомы

Повышенная потливость может быть симптомом различных заболеваний, в том числе нескольких опасных видов рака, рассказал радиотерапевт Денис Романов в беседе с aif.ru.

По его словам, ночная потливость, которая также сопровождается необъяснимым снижением массы тела, зудом и лихорадкой, может быть симптомом лимфомы. «Мы пока не знаем конкретный механизм, которым лимфома запускает повышенное потоотделение, и должны иметь в виду свойственные лимфомам лихорадки в качестве его причины, однако оно является не только симптомом, но и фактором прогноза течения болезни», — добавил врач.

Доктор объяснил, что иногда симптомами лимфомы являются необъяснимое повышение температуры тела, снижение массы тела более чем на 10 процентов за полгода, а также ночная потливость. В этом случае он назвал заболевание неблагоприятным в прогностическом плане. В то же время Романов уточнил: это не значит, что человека нельзя вылечить.

Кроме того, по словам специалиста, сильное потоотделение может появляться при лейкемии, раке почки, представительной железы, щитовидной железы и некоторых других опухолях. «Следует сделать вывод, что наличие повышенного потоотделения, особенно в ночное время, является поводом обратиться к врачу для исключения ряда патологий, среди которых может скрываться агрессивное онкологическое заболевание», — добавил врач.

Ранее Романов указал на неявные признаки рака легкого. И одним из них он назвал осиплость голоса.