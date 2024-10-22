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12:32, 22 октября 2024Забота о себе

Врач оценила безопасность безалкогольного пива

Эндокринолог Литвинцева: безалкогольное пиво может вредить предстательной железе

Фото: Robert Mathews / Unsplash

Безалкогольное пиво вредит здоровью не меньше обычного, в частности, негативно сказывается на предстательной железе и меняет гормональный фон, рассказала эндокринолог клиники «Medical On Group Мытищи» Виктория Литвинцева. Безопасность этого напитка врач оценила в комментарии «Ленте.ру».

По словам врача, многие ошибочно думают, что безалкогольное пиво — безвредный, а иногда даже полезный для здоровья напиток. Однако по своему составу оно практически не отличается от пива, в котором содержится алкоголь. Основными ингредиентами для производства безалкогольного напитка являются вода, солод, хмель и дрожжи, которые определяют содержащиеся в нем питательные вещества, поэтому и влиять на организм он может так же, как и обычное пиво, объяснила эксперт.

Кроме того, в безалкогольном пиве все же есть этанол, и его содержание составляет от 0,5 до 1,5 процента, продолжила врач. Также в нем присутствуют фитоэстрогены, способные снижать уровень тестостерона у мужчин, а у женщин, наоборот, повышать его.

Безалкогольное пиво может влиять на предстательную железу, так как в нем содержатся вещества, поражающие мочеполовой тракт

Виктория Литвинцеваэндокринолог

Собеседница «Ленты.ру» указала и на тот факт, что безалкогольное пиво — калорийный продукт, поэтому при его чрезмерном употреблении в организме может повышаться уровень глюкозы и происходить набор веса.

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      Вера Владзиевская
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