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18:32, 22 октября 2024Спорт

«Зенит» обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

«Зенит» в гостях обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в последнем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 44-й минуте забил Александр Ерохин, выводивший петербуржцев на поле с капитанской повязкой.

«Зенит» в шести матчах группового этапа набрал 16 очков и вышел из группы D с первого места. На счету «Факела» три очка, команда финишировала в квартете последней и покинула розыгрыш Кубка России.

«Зенит» — действующий обладатель трофея. Всего команда пять раз выигрывала Кубок России.

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      Алексей Гусев
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