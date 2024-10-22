«Зенит» обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

«Зенит» в гостях обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в последнем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 44-й минуте забил Александр Ерохин, выводивший петербуржцев на поле с капитанской повязкой.

«Зенит» в шести матчах группового этапа набрал 16 очков и вышел из группы D с первого места. На счету «Факела» три очка, команда финишировала в квартете последней и покинула розыгрыш Кубка России.

«Зенит» — действующий обладатель трофея. Всего команда пять раз выигрывала Кубок России.