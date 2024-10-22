Женщина оказалась в реанимации после лечения ОРВИ водой

Surrey Live: женщина пила четыре литра воды ежедневно и попала в реанимацию

41-летняя Нина Манро пила по четыре литра воды ежедневно для лечения ОРВИ и попала в реанимацию. Ее историю опубликовало издание Surrey Live.

Летом 2024 года женщина ощутила первые симптомы недомогания: у нее болели ухо и горло, появился кашель. Когда она обратилась к врачам, те посоветовали пить больше воды и выписали несколько лекарств. В итоге после их приема и ежедневного употребления четырех литров воды состояние Манро ухудшилось — у нее открылась рвота и случился припадок.

Женщину доставили в отделение неотложной помощи, где выявили смертельно опасный низкий уровень натрия в крови. Врачи сообщили, что угрожающее жизни пациентки состояние спровоцировано микоплазменной инфекцией и дефицитом микроэлементов, которые попросту вымылись большим количеством выпитой воды. Манро провела в реанимации пять суток, пока уровень ценных веществ не восстановился.

«Врачи сами удивлялись, как я выжила после такого. Первые несколько дней в отделении интенсивной терапии я не могла ничего пить. Теперь я пью, только когда ощущаю жажду — и не более 1,5 литра воды в день», — рассказала женщина.

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