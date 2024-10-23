США отправят деньги Украине за счет активов России до конца года

США сообщили о выделении Украине займа в размере $20 млрд за счет активов РФ

Украина до конца текущего года начнет получать средства из кредита, погашение которого предусмотрено за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на официальное заявление представителя Белого дома сообщает ТАСС.

Сами США предоставят заем в размере 20 миллиардов долларов, а Евросоюз и другие страны G7 выделят еще 30 миллиардов, так что общая сумма достигнет 50 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что речь идет о финальной стадии утверждения этого проекта.

Японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники (Япония является членом G7) утверждает, что страны «Большой семерки» не намерены размораживать российские активы после завершения боевых действий на Украине. Они рассматривают эти средства в качестве залога выплаты Россией компенсации за разрушенную в соседней республике инфраструктуру, размер которой пока не определен.