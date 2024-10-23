Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 23 октября 2024Экономика

США отправят деньги Украине за счет активов России до конца года

США сообщили о выделении Украине займа в размере $20 млрд за счет активов РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина до конца текущего года начнет получать средства из кредита, погашение которого предусмотрено за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на официальное заявление представителя Белого дома сообщает ТАСС.

Сами США предоставят заем в размере 20 миллиардов долларов, а Евросоюз и другие страны G7 выделят еще 30 миллиардов, так что общая сумма достигнет 50 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что речь идет о финальной стадии утверждения этого проекта.

Японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники (Япония является членом G7) утверждает, что страны «Большой семерки» не намерены размораживать российские активы после завершения боевых действий на Украине. Они рассматривают эти средства в качестве залога выплаты Россией компенсации за разрушенную в соседней республике инфраструктуру, размер которой пока не определен.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Шеф Пентагона сделал оговорку о военных из КНДР в России

      Россиянка отказалась показать паспорт властям в Индонезии и провела в камере почти месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше