Американский баскетболист оценил Нижний Новгород по десятибалльной шкале

Американский баскетболист Доукинс поставил Нижнему Новгороду 10 баллов из 10

Американский баскетболист «Нижнего Новгорода» Обри Доукинс оценил город по десятибалльной шкале. Его слова приводит «Чемпионат».

Он поставил Нижнему Новгороду 10 баллов из 10. «Город мне очень нравится. Он спокойный и расслабленный, с не слишком быстрым ритмом жизни. Здесь также очень красиво: река течет через город, и я люблю наслаждаться хорошими пейзажами», -— заявил Доукинс.

Он также высказался о россиянах. «Русские довольно прямолинейные, и это действительно хороший подход. Лучший подход. Здесь нет места для недопонимания», — добавил Доукинс.

Американец перешел в «Нижний Новгород» минувшим летом. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.