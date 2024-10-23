Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:15, 23 октября 2024Наука и техника

Кредитная карта от Apple принесла убытки

Из-за карты Apple Card банк Goldman Sachs оштрафуют на 50 миллионов долларов

Кадр: Apple UK / YouTube

Финансовому конгломерату Goldman Sachs грозит крупный штраф из-за сотрудничества с Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов США заинтересовалось Apple Card — совместным продуктом Apple и Goldman Sachs. Регулятор ведет расследование по вопросам мошенничества и возвратов, связанных с кредитной картой, с 2022 года. По итогам расследования Goldman Sachs могут оштрафовать на 50 миллионов долларов.

По информации источников, банк может понести убытки из-за установленного Apple порядка выставления счетов клиентам в начале месяца. Якобы это затруднило кредитным специалистам процесс обработки заявок и работы с потребителями. В том числе из-за этого сотрудники Goldman Sachs неоднократно ошибались и выставляли некорректные счета.

Журналисты WSJ отметили, что Goldman Sachs давно стремится выйти из сделки с Apple, так как не считает совместный продукт выгодным. Новым партнером IT-гиганта может стать JPMorgan Chase.

Ранее аналитики компании Jefferies заявили, что новая нейросеть Apple не поможет корпорации продать больше смартфонов. Специалисты назвали функции искусственного интеллекта «недостаточно значительными».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Лукашенко решил идти на президентские выборы в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше