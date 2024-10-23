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12:13, 23 октября 2024Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт под Донецком

В Минобороны России заявили о взятии под контроль села Серебрянка в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде морской пехоты в районе сел Семеновка, Звановка, Васюковка, Дачное и городов Часов Яр, Северск, Курахово и Славянск. Также отражены две контратаки противника.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки свыше 800 человек, бронетранспортер, 10 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также две польские самоходные артиллерийские установки Krab. Помимо этого, уничтожены пять полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В ведомстве добавили, что подразделения российской группировки войск «Центр» также взяли под контроль село Николаевка.

Днем ранее Минобороны отчиталось, что Российская армия заняла село Новосадовое в ДНР. Кроме того, 19 октября сообщалось, что российские военнослужащие установили контроль над селом Зоряное.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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