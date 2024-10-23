Барбер ударил розовым телефоном российского полицейского и получил срок

Суд в Петербурге дал 3 года условно барберу, ударившему по голове полицейского

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам условно барбера Никиту Морозова, который ударил розовым телефоном по голове полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчина признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Ему назначен испытательный срок в четыре года.

Суд установил, что 3 июля на улице Зины Портновой Морозов оказал сопротивление сотруднику полиции, который собирался его задержать. Барбер нанес ему по голове удар розовым телефоном iPhone 7.

Полицейский пытался задержать его в ходе проверки сообщения о причастности Морозова к размещению «закладок». Барбер состоял на профилактическом учете как наркопотребитель.

Морозов вину признал и извинился перед полицейским.

16 октября сообщалось, что житель Кемеровской области открыл стрельбу по полицейским во время обыска.