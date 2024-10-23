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13:23, 23 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского майора осудили за разглашение государственной тайны

Бывшему майору из Ростова-на-Дону дали 1,5 года условно за разглашение гостайны

Бывшего майора полиции из Ростовской области приговорили к 1,5 года лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, экс-оперуполномоченный полиции раскрыл сведения, содержащие гостайну, гражданскому лицу. Его противоправные действия пресекли коллеги из главного управления собственной безопасности.

Мужчину уволили из органов, а затем возбудили в отношении него уголовное дело. Суд приговорил мужчину к условному сроку и запретил ему занимать определенные должности два года.

Ранее в Курганской области сотрудники ФСБ предотвратили разглашение гостайны со стороны работника администрации одного из муниципальных округов области.

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      Олеся Мицкевич
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