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17:38, 23 октября 2024Силовые структуры

Четверых россиян осудят за похищение и вымогательство у несовершеннолетнего

В Симферополе дело о похищении и вымогательстве передано в суд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Симферополе передано в суд дело четверых мужчин, которые обвиняются в похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

По данным следствия, обвиняемые находясь в состоянии наркотического опьянения подошли к 17-летнему парню с требованием дать им наркотики, приняв его за распространителя. Молодой человек ответил отказом. Преступники силой посадили его в машину, где начали жестоко избивать, постоянно требуя дозу.

Когда они поняли что своего не получат, потребовали с пострадавшего 50 тысяч рублей за освобождение. Парень связался с братом и попросил привезти требуемую сумму. Сотрудники полиции задержали похитителей в месте передачи денег.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за похищение человека и требования переписать на него имущество.

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      Артем Соколов
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