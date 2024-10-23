Четырех россиян осудили за несообщение о готовящемся теракте в интересах Украины

Трех жителей Магадана отправили в колонию за несообщение о готовящемся теракте

Суд в Магадане огласил приговор в отношении четырех местных жителей, виновных в несообщении о готовящемся теракте в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Магаданской области.

По данным ведомства, трое из них отправятся в колонию на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 3 месяцев. Последний получил четыре месяца принудительных работ.

Все они ранее уже были судимы.

Как уточнили в ФСБ, четверо осужденных — знакомые двух жителей Магадана, которые в сентябре 2023 года подожгли техническое помещение полиграфии по заданию лица, действовавшего в интересах Украины. Они знали о подготовке теракта, но, осознавая «общественную опасность своего бездействия», не сообщили об этом в правоохранительные органы.