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09:04, 19 июня 2024Силовые структуры

Двое россиян устроили теракт в Магадане и были осуждены

Суд дал до 13 лет колонии 2 мужчинам, совершившим теракт в Магадане

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тихоокеанский флотский военный суд огласил приговор в отношении двух участников преступной группы, совершивших террористический акт в Магадане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

Россиян 1988 и 2003 годов рождения признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Совершение террористического акта путем поджога группой лиц по предварительному сговору, который повлек причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ. Один из них получил 12,5 года колонии общего режима, а второй — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, подсудимые подожгли нежилое помещение в Магадане в сентябре 2023 года. Во время расследования дела выяснилось, что один из них вел переписку через интернет с неустановленным лицом, действующим в интересах Украины, и получил от него задание поджечь административное здание на территории региона. Для совершения теракта мужчина нашел сообщника, вместе с которым изготовил самодельные зажигательные устройства и осуществил поджог технического помещения полиграфии.

Кроем того, сотрудники ФСБ и МВД установили четырех жителей Магаданской области, которые знали о готовящемся теракте, но не сообщили о нем. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о несообщении о преступлении, по которой им грозит до года лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, готовившего теракт в Запорожской области. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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