Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:09, 23 октября 2024Из жизни

Дважды побывавший на грани смерти мужчина рассказал о своих видениях

Больной раком британец едва не умер и рассказал о внетелесном опыте

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Больной раком мужчина из Британии заявил, что ненадолго покинул собственное тело в больнице и описал увиденное. Об этом пишет Birmingham Mail.

Питу Маккензи Ходжу диагностировали онкологическое заболевание в 22 года. За прошедшие годы Ходж, которому сейчас 38, пережил множество процедур, прошел десятки курсов химиотерапии и потерял ногу. Сейчас считает себя счастливчиком и даже благодарен болезни. В частности, именно страшный диагноз помог ему встретить будущую жену и стать отцом. Кроме того, во время лечения он дважды сталкивался с мистическими видениями в те моменты, когда едва не умер. Внетелесный опыт научил его не бояться потустороннего.

Как-то раз, оказавшись в очередной раз в отделении интенсивной терапии, он заметил на больничной занавеске возле кровати нечто похожее на циферблат часов Casio, на дисплее шел обратный отсчет минут и секунд. Сейчас Ходж считает, что видел обратный отсчет времени своей жизни. Когда началась пандемия COVID-19, британец тоже заразился. Из-за ослабленного иммунитета у него развились пневмония и сепсис. «Я оставил свое тело в кровати и увидел вознесение собственной души», — рассказал побывавший на грани смерти Ходж. Он увидел «множество цветов и витражных окон», а затем врачи его привели в сознание.

«Я действительно верю, что все мы — энергия и углерод. Я думаю, что когда мы покидаем этот мир, энергия просто перерабатывается в другом измерении. Хотя наши физические тела прекращают свое существование, энергия продолжает жить», — заявил 38-летний Ходж.

Материалы по теме:
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019

Ранее женщина из США рассказала, как пережила клиническую смерть и увидела ад. По ее словам, Бог хотел, чтобы она сообщила грешникам, что их ждет, если они не изменятся.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил о неспособности Украины достичь баз ВКС России ракетами ATACMS

      Квашеную капусту назвали вредной для некоторых людей

      Риски резкого скачка цен на подсолнечное масло оценили

      В США подтвердили выделение Украине 800 миллионов долларов

      Стало известно об успехах российских военных в ДНР

      Суд продлил арест фигуранту дела о хищении при реставрации на Соловках

      В регионе России глава района отправился на СВО

      В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения рождаемости

      Дважды побывавший на грани смерти мужчина рассказал о своих видениях

      На Западе предостерегли Израиль от повторения судьбы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше