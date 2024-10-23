Дважды побывавший на грани смерти мужчина рассказал о своих видениях

Больной раком британец едва не умер и рассказал о внетелесном опыте

Больной раком мужчина из Британии заявил, что ненадолго покинул собственное тело в больнице и описал увиденное. Об этом пишет Birmingham Mail.

Питу Маккензи Ходжу диагностировали онкологическое заболевание в 22 года. За прошедшие годы Ходж, которому сейчас 38, пережил множество процедур, прошел десятки курсов химиотерапии и потерял ногу. Сейчас считает себя счастливчиком и даже благодарен болезни. В частности, именно страшный диагноз помог ему встретить будущую жену и стать отцом. Кроме того, во время лечения он дважды сталкивался с мистическими видениями в те моменты, когда едва не умер. Внетелесный опыт научил его не бояться потустороннего.

Как-то раз, оказавшись в очередной раз в отделении интенсивной терапии, он заметил на больничной занавеске возле кровати нечто похожее на циферблат часов Casio, на дисплее шел обратный отсчет минут и секунд. Сейчас Ходж считает, что видел обратный отсчет времени своей жизни. Когда началась пандемия COVID-19, британец тоже заразился. Из-за ослабленного иммунитета у него развились пневмония и сепсис. «Я оставил свое тело в кровати и увидел вознесение собственной души», — рассказал побывавший на грани смерти Ходж. Он увидел «множество цветов и витражных окон», а затем врачи его привели в сознание.

«Я действительно верю, что все мы — энергия и углерод. Я думаю, что когда мы покидаем этот мир, энергия просто перерабатывается в другом измерении. Хотя наши физические тела прекращают свое существование, энергия продолжает жить», — заявил 38-летний Ходж.

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