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14:12, 23 октября 2024Силовые структуры

Двух российских наркополицейских заключили под стражу за сбыт запрещенных веществ

В Омске арестовали 2 силовиков из УНК за покушение на сбыт запрещенных веществ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Омска отправил под стражу двух сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области, подозреваемых в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Речь идет о заместителе начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Воронцове Е.А. и оперуполномоченном Собянине С.С.. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «б», «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Наркополицейские пробудут под стражей два месяца. Они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления ФСБ Ирину Руснак, Воронцов и Собянин на систематической основе приобретали оптовые партии наркотиков и сбывали их через подконтрольных им дилеров. По версии следствия, они делали закладки с героином на территории гаражного кооператива, после чего и были задержаны.

Ранее Ханкайский районный суд приговорил экс-полицейского к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями.

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      Олеся Мицкевич
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