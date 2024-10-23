Двух российских наркополицейских заключили под стражу за сбыт запрещенных веществ

В Омске арестовали 2 силовиков из УНК за покушение на сбыт запрещенных веществ

Куйбышевский районный суд Омска отправил под стражу двух сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области, подозреваемых в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Речь идет о заместителе начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Воронцове Е.А. и оперуполномоченном Собянине С.С.. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «б», «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Наркополицейские пробудут под стражей два месяца. Они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления ФСБ Ирину Руснак, Воронцов и Собянин на систематической основе приобретали оптовые партии наркотиков и сбывали их через подконтрольных им дилеров. По версии следствия, они делали закладки с героином на территории гаражного кооператива, после чего и были задержаны.

Ранее Ханкайский районный суд приговорил экс-полицейского к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями.