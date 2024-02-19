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17:28, 19 февраля 2024Силовые структуры

Бывший российский полицейский получил одиннадцать лет колонии за сбыт наркотиков

СК: в Приморье экс-полицейского осудили на 11 лет за незаконный сбыт наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ханкайский районный суд приговорил бывшего полицейского к одиннадцати годам лишения свободы за сбыт наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2022 года. 36-летний подсудимый, являясь сотрудником полиции, получил от знакомого информацию о местонахождении наркотиков, за что пообещал передать ему часть найденной «запрещенки». Тогда информатор заключил соглашение с ФСБ и зафиксировал, как полицейский приехал на место обнаруженного полога с запрещенными веществами и расплатился за сведения каннабисом весом более двух килограмм. Уточняется, что о своей находке силовик в отдел полиции так и не сообщил.

Его признали виновным по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере с использованием служебного положения и об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Во время заседания подсудимый свою вину не признал — он утверждал, что расплатился с осведомителем деньгами, а не наркотиком, хотя тот, наоборот, просил запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что Глазовский районный суд Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев.

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      Анна Габай
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