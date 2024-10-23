Единственному родственнику не вернувшегося живым участника СВО отказали в соцвыплатах

В Орле 30-летнему сыну не вернувшегося участника СВО отказали в соцвыплатах

В Орле 30-летнему сыну не вернувшегося живым участника специальной военной операции (СВО) отказали в социальных выплатах. Об этом сообщил депутата Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин в Telegram.

По словам парламентария, обратившийся к нему россиянин рассказал, что его отец 20 лет отслужил в правоохранительных органах, после чего работал водителем в скорой помощи. Других родственников, кроме сына, у военнослужащего не было.

В областной социальной службе мужчине заявили, что, согласно указу губернатора, право на выплату имеют дети, не достигшие возраста 18 лет. Кроме того, в мэрии Орла ему отказали в выплате 30 тысяч за захоронение отца, сославшись на постановление администрации, согласно которому она положена только в случае похорон на территории города. При этом погребение прошло в Орловской области.

Депутат напомнил об указе президента России Владимира Путина, согласно которому право на единовременную выплату в случае смерти военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, также имеют совершеннолетние дети военнослужащих. Он подчеркнул, что сделал запросы в адрес губернатора Андрея Клычкова и мэра города Орла Юрия Парахина, в которых «предложил устранить эту несправедливость». «Почему люди должны через жалобы решать эти вопросы и где внимательное и скрупулезное отношение к членам семей участников СВО?» — задался вопросом Вдовин.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о вдове участника СВО, которая более полутора лет ждала положенных ей выплат за орден Мужества ее супруга. Политик назвал ситуацию «беспримерным пофигизмом» и «рекордом бюрократии».