Вдова участника специальной военной операции (СВО) более полутора лет ждала положенных ей выплат за орден Мужества ее супруга. Депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале назвал эту ситуацию «беспримерным пофигизмом» и «рекордом бюрократии».
«19 (девятнадцать!) месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», — написал Иванов.
Депутат рассказал, что находился на связи с женой военного по разным вопросам с 2022 года: совместно они решали проблему с невыплатой военному денежного довольствия, передавали ему гуманитарную помощь. В марте 2023 года женщина сообщила о гибели мужа. С тех пор борьба его вдовы за справедливость и положенные выплаты шла практически непрестанно.
Иванов также рассказал, что за 19 месяцев трижды направлял запросы в надзорные ведомства. В сентябре 2023 года вдове бойца выплатили, наконец, страховку за гибель мужа. В январе 2024 года она получила денежное довольствие, а в мае 2024-го — компенсацию за погребение.
22 октября 2024 года — 19 месяцев после гибели героя. Получил сообщение от Натальи: «Наконец-то нам выплатили за орден Мужества! Большое спасибо за оказанную помощь»
Однако Иванов подчеркнул, что такие «рекорды бюрократии» сегодня на СВО являются скорее исключением.
Путин поручил изучить ситуацию с выплатами семьям участников СВО
Еще в январе 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение изучить ситуацию с выплатами семьям погибших участников СВО.
Наряду с этим российский лидер поручил рассмотреть возможность расширения категорий лиц, которые могли бы претендовать на выплаты.
«Учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации», — было сказано в документе.
Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО
Летом Путин увеличил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года. На выплату могут претендовать, в частности, мобилизованные россияне, бойцы, проходившие службу по призыву, и некоторые другие категории лиц.
Местным властям глава государства также рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.
Указ о выплатах контрактникам
Летом 2024 года Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военным, заключившим контракт с Минобороны.
Такие выплаты полагаются лицам, которые прошли военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнения наказаний и других ведомствах и которым положено пенсионное обеспечение.
В соответствии с этим указом контрактники, принимающие участие в СВО, ежемесячно будут получать 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.
Двойные пенсии для семей участников СВО
В конце мая 2024 года президент России утвердил выплату двух пенсий для семей, потерявших кормильца — участника СВО. Вдовы участников спецоперации будут получать пенсию по потере кормильца, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющими право на пенсию. До этого денежные выплаты были доступны гражданам с детьми до восьми лет.
В это время дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат ее получать. Так семьи смогут получать две пенсии одновременно.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года.