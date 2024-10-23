Депутат Иванов: вдова бойца СВО 19 месяцев ждала выплаты за его орден

Вдова участника специальной военной операции (СВО) более полутора лет ждала положенных ей выплат за орден Мужества ее супруга. Депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале назвал эту ситуацию «беспримерным пофигизмом» и «рекордом бюрократии».

«19 (девятнадцать!) месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», — написал Иванов.

Фото: РИА Новости

Депутат рассказал, что находился на связи с женой военного по разным вопросам с 2022 года: совместно они решали проблему с невыплатой военному денежного довольствия, передавали ему гуманитарную помощь. В марте 2023 года женщина сообщила о гибели мужа. С тех пор борьба его вдовы за справедливость и положенные выплаты шла практически непрестанно.

Иванов также рассказал, что за 19 месяцев трижды направлял запросы в надзорные ведомства. В сентябре 2023 года вдове бойца выплатили, наконец, страховку за гибель мужа. В январе 2024 года она получила денежное довольствие, а в мае 2024-го — компенсацию за погребение.

22 октября 2024 года — 19 месяцев после гибели героя. Получил сообщение от Натальи: «Наконец-то нам выплатили за орден Мужества! Большое спасибо за оказанную помощь» Максим Иванов депутат Госдумы

Однако Иванов подчеркнул, что такие «рекорды бюрократии» сегодня на СВО являются скорее исключением.

Путин поручил изучить ситуацию с выплатами семьям участников СВО

Еще в январе 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение изучить ситуацию с выплатами семьям погибших участников СВО.

Наряду с этим российский лидер поручил рассмотреть возможность расширения категорий лиц, которые могли бы претендовать на выплаты.

«Учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации», — было сказано в документе.

Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО

Летом Путин увеличил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года. На выплату могут претендовать, в частности, мобилизованные россияне, бойцы, проходившие службу по призыву, и некоторые другие категории лиц.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Местным властям глава государства также рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

Указ о выплатах контрактникам

Летом 2024 года Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военным, заключившим контракт с Минобороны.

Такие выплаты полагаются лицам, которые прошли военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнения наказаний и других ведомствах и которым положено пенсионное обеспечение.

В соответствии с этим указом контрактники, принимающие участие в СВО, ежемесячно будут получать 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.

Двойные пенсии для семей участников СВО

В конце мая 2024 года президент России утвердил выплату двух пенсий для семей, потерявших кормильца — участника СВО. Вдовы участников спецоперации будут получать пенсию по потере кормильца, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющими право на пенсию. До этого денежные выплаты были доступны гражданам с детьми до восьми лет.

В это время дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат ее получать. Так семьи смогут получать две пенсии одновременно.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.