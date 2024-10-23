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16:12, 23 октября 2024Культура

Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев заявил, что не причастен к скандалу с наркотиками Глюкозы
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Продюсер Максим Фадеев ответил на обвинения в причастности к скандалу с певицей Глюкозой, которую оштрафовали за употребление наркотиков. Об этом он высказался в Telegram.

Фадеев заявил, что не причастен к ситуации с бывшей подопечной Натальей Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы), а также прокомментировал слухи о травле артистов, с которыми ранее работал.

«Муж Ионовой сказал, что есть доказательства моей причастности, но я знаю, что ничего нет. Истории про ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера может рассказывать тот, кто меня не знает. А мы действительно с ней не знакомы», — сообщил продюсер.

Фадеев пригрозил артистке судом, если они с супругом не предоставят доказательств его связи со скандалом в московском аэропорту. «Я подожду публичных извинений и опровержения этих "намеков". Если этого не произойдет, пойду в суд, чтобы запретить ей использовать псевдоним, чего раньше так и не сделал», — сказал он.

Продюсер добавил, что «кампания против Юлии Савичевой», которую он якобы развернул в медиа, также является выдумкой. По словам Фадеева, на разборки с артистами у него просто больше нет сил.

Ранее Глюкоза впервые прокомментировала историю с наркотиками, опубликовав пост в социальных сетях.

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      Андрей Шеньшаков
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