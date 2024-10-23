Финансированию одного нацпроекта в России предрекли снижение в 1,5 раза

Sherpa Group: финансирование транспортного нацпроекта может снизиться в 1,5 раза

Финансирование нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) в 2024 году может снизиться в 1,5 раза, до 105–132 миллиардов рублей (минус 38-51 процент год к году). Такое развитие событий предрекли аналитики консалтинговой компании Sherpa Group, сообщает газета «Ведомости».

По мнению экспертов, финансирование снизится из-за низкого уровня реализации. За три квартала исполнение нацпроекта составило 35 процентов (45,0 миллиарда рублей), а в прошлом году показатели составляли 57,5 и 109,1 миллиарда рублей соответственно. Среди прочих программ исполнение составило 69,5 процента (2,19 триллиона рублей).

До шести из семи федеральных проектов в рамках КПМИ довели менее половины финансирования. Например, на «Развитие региональных аэропортов» выделено 46 процентов средств (19,8 миллиарда рублей), а на «Развитие Северного морского пути» — почти 40 процентов (22,1 миллиарда рублей). Оставшиеся три проекта по морским портам и развитию железнодорожных подходов к ним исполнены на 16 процентов и менее.

По словам гендиректора Sherpa Group Александры Галактионовой, нацпроект запустили в иных экономических и геополитических условиях, и пандемия коронавируса и санкции его затронули сильнее других. Преемником КПМИ станет «Эффективная транспортная система», распланированный до 2030 года. КПМИ в определенной степени устарел и некоторые мероприятия уже не являются релевантными, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее стало известно, что в правительстве подготовили главный национальный проект под названием «Эффективная и конкурентная экономика», который потребует финансирование на 2,7 триллиона рублей. Нацпроект будет нацелен на развитие ряда отраслей и сегментов российской экономики. В нем шесть ключевых направлений: малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность и углеродная повестка. Кроме того, в нем присутствуют и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).