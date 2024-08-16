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14:07, 16 августа 2024Экономика

В России подготовили главный нацпроект по развитию экономики

«Ведомости»: в РФ подготовили нацпроект по развитию экономики на 2,7 трлн рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В правительстве России подготовили главный национальный проект под названием «Эффективная и конкурентная экономика», который потребует финансирование на 2,7 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что этот нацпроект будет нацелен на развитие ряда отраслей и сегментов российской экономики. В нем есть в общей сложности шесть ключевых направлений, включая малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность и углеродная повестка. Кроме того, в нем присутствуют и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Новая версия нацпроекта подразумевает существенное увеличение бюджетного финансирования. Так, предыдущий вариант предусматривал привлечение госвложений на общую сумму в 1,9 триллиона рублей. Однако после его доработки правительством и министерствами необходимый размер инвестиций увеличился на 800 миллиардов. Наращивание требуемых вложений обусловлено во многом включением в перечень ключевых направлений технологического блока. Горизонт планирования достижения ключевых целей намечен на период с 2025 по 2030 год. Проект подразумевает в том числе наращивание конкуренции в бизнес-секторе, развитие инфраструктуры внутреннего рынка и другие цели.

Ранее о деталях этого нацпроекта рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, стратегия подразумевает формирование в стране новой модели долгосрочного роста ВВП, основанной на экономике предложения. Ключевыми факторами устойчивого развития валового продукта должны будут стать увеличение инвестиций, доходов граждан, кадровое обеспечение отечественных компаний и предприятий, а также повышение производительности труда.

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      Анатолий Акулов
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