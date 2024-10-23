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02:00, 23 октября 2024Мир

Германия ответила на вызов посла в МИД России

РБК: посольство ФРГ ответило на вызов посла в МИД РФ из-за сил НАТО на Балтике
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Ламбсдорфф

Александр Ламбсдорфф. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Германия ответила на вызов посла Александра Ламбсдорффа в МИД России из-за создания штаба операций Организации Североатлантического договора (НАТО) в Балтийском море. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство ФРГ.

Отмечается, что во время беседы посол с российскими представителями «со всей ясностью изложил позицию» Берлина по вопросу создания штаба. В частности, он подчеркнул, что создание регионального штаба морского командования НАТО на базе штаба Военно-морских сил (ВМС) ФРГ в восточногерманском Ростоке не нарушает положений договора о размещении войск в бывшей Германской демократической республике (ГДР). В дипмиссии также добавили, что штаб будет иметь в своем составе не только германских военнослужащих, но и офицеров по обмену.

Ранее МИД России вызвал посла Германии из-за создания штаба операций НАТО на Балтике. В ведомстве заявили о нарушении Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года в связи с размещением военной инфраструктуры альянса на бывшей территории ГДР.

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      Марина Совина
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