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18:54, 23 октября 2024Мир

Глава Пентагона раскрыл сроки переговоров по Украине

Глава Пентагона Остин: Украина должна сама установить сроки переговоров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине завершится переговорами, однако Киев должен сам установить их сроки. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — рассказал руководитель оборонного ведомства.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиьнпином, заявил, что Москва считает полезной мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

Также заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.

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      Максим Габриелян
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