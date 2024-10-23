Казахстан объяснился за запрет на ввоз российской пшеницы

Зампремьера Казахстана: импорт пшеницы из РФ запретили, чтобы не ломать рынок

Стабилизация цен на внутреннем рынке Казахстана стала главной причиной того, что власти этой страны запретили импорт пшеницы из России и остальных государств Евразийского экономического союза. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, перед тем, как принять такое решение, власти республики прибегали к временным ограничениям, когда разрешение на ввоз российской пшеницы получали перерабатывавшие ее предприятия и птицефабрики. Но это не сработало, так как зерно завозили под тем или иным предлогом, а потом реэкспортировали. Это «ломало рынок» и нивелировало труд местных фермеров.

Ранее сообщалось, что запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан, впервые установленный в апреле 2023 года, продлили до конца 2024-го.

По итогам первого квартала сельскохозяйственного сезона 2024-2025 годов лидером по закупкам российского зерна стал Египет. С июля по сентябрь он купил почти три миллиона тонн зерна у российских экспортеров. Это на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.