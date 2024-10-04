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16:50, 4 октября 2024Экономика

Назван лидер по закупкам российского зерна

СЭЗ: Египет оказался лидером по закупкам российского зерна в июле-сентябре

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

По итогам первого квартала сельскохозяйственного сезона 2024-2025 лидером по закупкам российского зерна оказался Египет. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна (СЭЗ).

Отмечается, что в июле-сентябре африканская страна приобрела у российских агроэкпортеров в общей сложности 2,908 миллиона тонн зерна. Достигнутый результат оказался на 40 процентов выше в сравнении с тем же периодом 2023 года. Из этого объема большая часть импорта пришлась на пшеницу (2,884 миллиона тонн), пояснили эксперты.

На втором месте по объемам импорта российского зерна оказалась Саудовская Аравия, закупившая за отчетный период 1,391 миллиона тонн зерна. Тройку лидеров замкнул Иран с результатом в 1,264 миллиона. В топ-5 также вошли Турция (1,262 миллиона) и Алжир (978 тысяч). Главными точками роста поставок помимо Египта эксперты назвали Марокко (рост импорта в шесть раз год к году), Нигерию (в 3,5 раза), Кению (на 35 процентов) и Азербайджан (на 12 процентов).

Египет сохранял за собой лидерство по закупкам российского зерна и по итогам первых двух месяцев сельскохозяйственного сезона 2024-2025. В июле-августе африканская страна приобрела у РФ в общей сложности 1,268 миллиона тонн. За отчетный период Египет оказался в том числе главным покупателем пшеницы из России, импортировав 1,244 миллиона тонн этого вида агропродукции.

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      Анатолий Акулов
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