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07:25, 23 октября 2024Россия

Крым пытались атаковать безэкипажные катера ВСУ

МО: в Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших к Крыму

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В ночь на среду, 23 октября, в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что безэкипажные катера уничтожили экипажами морской авиации Черноморского флота. Над Крымом также сбили 10 беспилотников, еще 4 средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Ростовской областью.

Ранее Минобороны показывало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в Черном море. На кадрах объективного контроля видно горящие морские дроны и яркую вспышку, похожую на взрыв.

До этого на побережье Крыма вынесло морской дрон ВСУ, уничтоженный российскими войсками. На опубликованных в сети фотографиях видно беспилотник черного цвета, с установленным на нем боеприпасом. Морской дрон, предварительно, был оборудован авиационной ракетой Р-73 класса «воздух-воздух».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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