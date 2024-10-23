LADA Vesta оснастят новыми опциями

«АвтоВАЗ»: в 2025 году LADA Vesta получит ключ-карту и климат-контроль

В 2025 году флагманская модель «АвтоВАЗ» LADA Vesta получит ключ-карту, климат-контроль и амбиентную подсветку (рассеянное светодиодное освещение). Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на предприятие.

Кроме того, в LADA Vesta уже вернули такие опции, как боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом AUTO.

Отмечается, что автомобили LADA впервые обзавелись передними датчиками парковки и системами контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодными противотуманными фарами и другими девайсами.

Ранее в России стартовали продажи обновленной Lada Vesta с локализованными системами.

Кроме того, до конца 2024 года в России должна начаться тестовая сборка автомобилей Lada Iskra. Не исключено, что в перспективе начнется производство спортивной версии этого транспортного средства.