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17:23, 23 октября 2024Моя страна

Масштабный книжный фестиваль пройдет в одном российском регионе

Второй масштабный книжный фестиваль пройдет в Северной Осетии

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Летом 2025 года в Северной Осетии пройдет второй масштабный книжный фестиваль. Об этом заявила врио председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций региона Мадина Габалова, передает ТАСС.

Мероприятие будет организовано по примеру фестиваля «100-летие: от А до Я», который состоялся при поддержке Министерства культуры России. «Мы обязательно запланируем подобную ярмарку в летний период у себя и будем собирать наших гостей, — добавила Габалова. — В этом плане в республике делается очень много».

Ранее сообщалось, что три населенных пункта Северной Осетии — Беслан, Моздок и Алагир — получат сотни миллионов рублей на благоустройство зон отдыха. Отмечается, что сразу три региональных проекта стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

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