Минобороны: штурмовики группы «Центр» при взятии Михайловки шли малыми группами

Штурмовики группировки войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказало Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что группы двигались от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов.

Командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин отметил, что при взятии Михайловки Вооруженные силы Украины (ВСУ) сопротивлялись и пытались с помощью беспилотников удержать позиции, однако российские штурмовики все равно «их выбили». Кроме того, во время наступления было уничтожено большое число военнослужащих и военной техники ВСУ, в том числе бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, освобождавших Михайловку в ДНР. Глава оборонного ведомства направил телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Армия России установила контроль над Михайловкой 13 октября.