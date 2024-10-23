Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 23 октября 2024Россия

Минобороны рассказало о тактике взятия Михайловки в ДНР

Минобороны: штурмовики группы «Центр» при взятии Михайловки шли малыми группами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Штурмовики группировки войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказало Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что группы двигались от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов.

Командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин отметил, что при взятии Михайловки Вооруженные силы Украины (ВСУ) сопротивлялись и пытались с помощью беспилотников удержать позиции, однако российские штурмовики все равно «их выбили». Кроме того, во время наступления было уничтожено большое число военнослужащих и военной техники ВСУ, в том числе бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, освобождавших Михайловку в ДНР. Глава оборонного ведомства направил телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Армия России установила контроль над Михайловкой 13 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

      Российские военные уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

      Россия перестала быть основным поставщиком удобрений в Индию

      Минобороны рассказало о тактике взятия Михайловки в ДНР

      Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

      Перечислены выявленные в ходе СВО слабости западной военной техники

      В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

      Россиянин побывал в столовой за Полярным кругом и рассказал об обеде за 107 рублей

      Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

      Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше