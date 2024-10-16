Министр обороны России поздравил с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны РФ Белоусов поздравил военных, освобождавших Михайловку в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, освобождавшим населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны направил телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Он отметил, что соединение успешно выполняет задачи в зоне специальной военной операции. По словам министра, военные проявляют храбрость и отвагу, действуют профессионально и решительно.

«Преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на красноармейском направлении», — подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя РФ, более 1,6 тысячи бойцов отмечены государственными наградами.

Армия России установила контроль над Михайловкой 13 октября.