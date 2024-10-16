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01:13, 16 октября 2024Россия

Министр обороны России поздравил с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны РФ Белоусов поздравил военных, освобождавших Михайловку в ДНР
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, освобождавшим населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны направил телеграмму командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Он отметил, что соединение успешно выполняет задачи в зоне специальной военной операции. По словам министра, военные проявляют храбрость и отвагу, действуют профессионально и решительно.

«Преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на красноармейском направлении», — подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя РФ, более 1,6 тысячи бойцов отмечены государственными наградами.

Армия России установила контроль над Михайловкой 13 октября.

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      Марина Совина
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