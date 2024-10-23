Мировые продажи автомобилей упали

«Автостат»: мировые продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 3,6 процента

По итогам сентября 2024 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 3,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и снизились до отметки в 7 547 056 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.

Больше всего автомобилей в первый месяц осени было продано в Китае. В азиатской стране суммарные объемы реализации легковых и легких коммерческих машин составили 2 287 735 штук. В годовом выражении показатель упал на 5,2 процента.

Что касается США, то в этой стране суммарные объемы продаж снизились на 12 процентов, до 1 180 352 единиц. В свою очередь, в государствах Западной Европы за первый месяц осени продажи сократились на 4,1 процента, до 1 175 156 штук.

При этом реализация в странах Восточной Европы за отчетный период, напротив, увеличилась на 10,2 процента, до 398 685 единиц. Подобную динамику эксперты связали с ситуацией на российском рынке, где продажи продемонстрировали заметный рост в преддверии резкого повышения утильсбора. В странах Южной Америки суммарные объемы реализации автомобилей в сентябре увеличились на 20,3 процента, до 263 567 единиц, резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о рекордном за последние 16 лет объеме ввоза в Россию подержанных и новых машин. По итогам сентября в страну импортировали в общей сложности 104,2 тысячи новых легковушек (плюс 17 процентов год к году) и 42,7 тысячи подержанных машин. В целом за первый месяц осени в Россию завезли 146,9 тысячи автомобилей. До этого больше новых и б/у машин в страну импортировали только в октябре 2008 года (160 тысяч).