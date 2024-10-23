Мужчина из Саудовской Аравии был снят с рейса в Москве и не выжил

Турист из Саудовской Аравии был снят с рейса в Домодедово и не выжил

Турист с инвалидностью из Саудовской Аравии был снят с рейса в московском аэропорту Домодедово и не выжил. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 22 октября, в частной клинике, куда 27-летнего иностранца с болезнью двигательного аппарата привезли из авиагавани.

В тот день мужчина планировал вернуться на родину, однако у пассажира не оказалось сопровождающего, поэтому его не пустили на борт. До установления связи с посольством иностранного гостя отправили в медучреждение, где ему резко стало плохо с сердцем. Спасти туриста не удалось.

Отмечается, что житель мусульманской страны последние четыре месяца проходил курс лечения в России в нескольких государственных больницах.

Ранее летевшей из Москвы пассажирке принесли мороженое со стеклом при подаче бортового питания. Инцидент произошел 16 октября с направлявшейся в Махачкалу 46-летней Асият.

