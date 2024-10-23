Летевшей из Москвы пассажирке бизнес-класса принесли мороженое со стеклом

Летевшей в Махачкалу пассажирке бизнес-класса принесли мороженое со стеклом

Летевшей из Москвы пассажирке принесли мороженое со стеклом при подаче бортового питания. Об этом пишет Baza.

Ситуация произошла 16 октября с направлявшейся в Махачкалу 46-летней Асият. Во время полета бортпроводники предложили всем пассажирам бизнес-класса мороженое с орехами после основного приема пищи.

Пассажирка согласилась и в какой-то момент почувствовала сильную боль во рту — оказалось, что в мороженом было стекло. По предварительной версии, креманка, в которой подавалось мороженое, треснула во время транспортировки.

Сотрудники авиакомпании извинились перед пострадавшей и предложили ей по прилете в Дагестан обратиться в медпункт. Уже в Махачкале медики обработали пассажирке раны и отпустили ее домой.

Ранее россиянин устроил дебош на рейсе из Анадыря в Москву. Он бегал по салону, оскорблял пассажиров и членов экипажа, зачитывал стихи Пушкина. Также выяснилось, что нарушитель является бортпроводником-инструктором «Чукотавиа».