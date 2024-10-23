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10:33, 23 октября 2024Забота о себе

Названы главные отличия смертельно опасного менингита от ОРВИ

Терапевт Каневская: при менингите на теле может появиться неисчезающая сыпь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала, что симптомы менингита на начальных этапах можно легко спутать с ОРВИ. Главные отличия смертельно опасного заболевания от респираторной инфекции врач перечислила «Ленте.ру».

По словам Каневской, менингит, как правило, развивается стремительно — в течение нескольких часов. В связи с этим она посоветовала наблюдать за заболевшим человеком, чтобы знать, как быстро ухудшается его состояние. Многие из ранних признаков менингита — рвота, лихорадка, ломота в теле, общая усталость и головные боли — также развиваются при простуде и гриппе.

Важно обращать внимание на холодные руки и ноги, сильную боль в конечностях и бледную и пятнистую кожу, поскольку они, как правило, развиваются на ранних стадиях менингита, продолжила доктор. Также это заболевание может сопровождаться неисчезающей сыпью на теле, спутанностью сознания или бредом, чрезмерной сонливостью. При появлении этих симптомов нужно немедленно обращаться к врачу, предупредила Каневская.

Проведите текст со стеклом. Плотно прижмите край прозрачного стакана к сыпи, чтобы увидеть, бледнеет ли и теряет ли она цвет под давлением. Если цвет не меняется, немедленно обратитесь к врачу. Если у вас темная кожа, проверьте внутреннюю поверхность век или нёба, где пятна могут быть более заметны

Светлана Каневскаятерапевт

Еще одним важным симптом, характерным для менингита, врач назвала скованность мышц шеи и невозможность прижать подбородок к груди, чего не бывает при ОРВИ и гриппе. Она добавила, что пациенты с этим заболеванием не могут смотреть на яркий свет. «Все эти симптомы могут появляться в разном порядке, здесь нет системы, но все они требуют обращения к врачу или вызова скорой помощи. Раннее обращение за медицинской помощью спасет жизнь человеку», — заключила Каневская.

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Ранее Светлана Каневская рассказала, что питание играет решающую роль в профилактике сердечных болезней. Она указала, что соль, сахар и трансжиры в больших количествах способны навредить здоровью сердца.

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      Вера Владзиевская
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