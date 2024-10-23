Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 23 октября 2024Экономика

Оценена готовность россиян открывать вклады в юанях

Аналитик Андриевская: россияне не проявили интереса к вкладам в юанях

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России наблюдаются высокие темпы роста рублевых вкладов. Об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, ее цитирует РИАМО.

Во многом прирост таких вкладов обеспечен капитализацией процентов. Остатки на текущих счетах (в том числе накопительных) сокращаются. По словам Андриевской, российские банки в расчете на рост валютной ликвидности с начала сентября увеличили проценты по депозитам в юанях (до шести-семи процентов) и долларах (до пяти процентов). Однако вкладчики этими предложениями не заинтересовались.

Ранее россиянам дали совет, как снизить налог на вклады. Такая возможность есть у пенсионеров, студентов, домохозяек, индивидуальных предпринимателей и граждан с низкими доходами. Все они могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов.

С сентября россияне уже стали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Названы самые популярные одежда и обувь в мире

      Мать отравившейся газом в Ташкенте россиянки раскрыла новые подробности о ней

      Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

      В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

      Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

      В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

      Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше