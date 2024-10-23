Оценена готовность россиян открывать вклады в юанях

Аналитик Андриевская: россияне не проявили интереса к вкладам в юанях

В России наблюдаются высокие темпы роста рублевых вкладов. Об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, ее цитирует РИАМО.

Во многом прирост таких вкладов обеспечен капитализацией процентов. Остатки на текущих счетах (в том числе накопительных) сокращаются. По словам Андриевской, российские банки в расчете на рост валютной ликвидности с начала сентября увеличили проценты по депозитам в юанях (до шести-семи процентов) и долларах (до пяти процентов). Однако вкладчики этими предложениями не заинтересовались.

Ранее россиянам дали совет, как снизить налог на вклады. Такая возможность есть у пенсионеров, студентов, домохозяек, индивидуальных предпринимателей и граждан с низкими доходами. Все они могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов.

С сентября россияне уже стали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год.