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01:13, 17 сентября 2024Экономика

Россиянам начали приходить уведомления об уплате налога на вклады

РБК: ФНС начала рассылать россиянам уведомления о налоге на вклады за 2023 год

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. На это обратил внимание РБК.

Уточняется, что в уведомлении от налоговой перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, а также общий размер выплаты. Информация появилась в личных кабинетах налогоплательщиков.

Представитель Министерства финансов указал, что суммы налога на вклады к уплате определяются по итогам налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления.

Налог коснется россиян, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Его необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей.

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      Маргарита Пименова
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