Назван способ снизить налог на вклады россиян

Консультант Пирогова: пенсионеры и студенты в РФ могут снизить налог по вкладам

Некоторые россияне могут снизить налог на вклады. Такой способ назвала налоговый консультант Екатерина Пирогова, ее цитирует РБК.

Пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и граждане с низкими доходами могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов. Однако такая возможность будет доступна только в 2023 и 2024 годах, предупредила эксперт.

Чтобы получить вычет, нужно подать налоговую декларацию. Это можно сделать, зайдя в личный кабинет налогоплательщика. Необходимо правильно отразить новый источник дохода — проценты по вкладам. заполнить сумму доходов для вычета, проверить, подписать и отправить декларацию на проверку.

«Заполнив общую сумму дохода из налогового уведомления по процентам по вкладам, обязательно нужно указать код налогового вычета "914 — Необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента" и сумма этого вычета будет уменьшать общую сумму дохода. За 2023 год вычет составляет 150 тысяч рублей », — пояснила Пирогова.