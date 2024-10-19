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16:08, 19 октября 2024Экономика

Назван способ снизить налог на вклады россиян

Консультант Пирогова: пенсионеры и студенты в РФ могут снизить налог по вкладам

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Некоторые россияне могут снизить налог на вклады. Такой способ назвала налоговый консультант Екатерина Пирогова, ее цитирует РБК.

Пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и граждане с низкими доходами могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов. Однако такая возможность будет доступна только в 2023 и 2024 годах, предупредила эксперт.

Чтобы получить вычет, нужно подать налоговую декларацию. Это можно сделать, зайдя в личный кабинет налогоплательщика. Необходимо правильно отразить новый источник дохода — проценты по вкладам. заполнить сумму доходов для вычета, проверить, подписать и отправить декларацию на проверку.

«Заполнив общую сумму дохода из налогового уведомления по процентам по вкладам, обязательно нужно указать код налогового вычета "914 — Необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента" и сумма этого вычета будет уменьшать общую сумму дохода. За 2023 год вычет составляет 150 тысяч рублей », — пояснила Пирогова.

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      Вячеслав Агапов
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