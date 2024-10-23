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09:16, 23 октября 2024Спорт

Передача и забитый пенальти Миранчука помогли «Атланте» выйти в плей-офф MLS

«Атланта» вышла в плей-офф MLS, Миранчук сделал ассист и забил пенальти
Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева). Фото: Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Атланта Юнайтед» победила «Клеб де Фут Монреаль» в матче раунда уайлд-кард за выход в плей-офф Североамериканской главной лиги футбола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, прошедшей в ночь на среду, 23 октября, завершилось со счетом 2:2. В составе «Атланты» голевой передачей отметился российский полузащитник Алексей Миранчук.

Судьба путевки в плей-офф решалась в серии пенальти, «Атланта» была сильнее соперника — 5:4. Миранчук забил один из 11-метровых.

В первом раунде плей-офф «Атланта» сыграет с «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Миранчук в нынешнем сезоне в 10 матчах MLS забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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