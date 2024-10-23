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15:05, 23 октября 2024Россия

Подмосковная учительница объяснила дуршлаг на голове ответом на религиозные уборы учеников

Mash: учительница из Химок надела дуршлаг в ответ на религиозные уборы учеников

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Учительница русского языка из подмосковных Химок, которая во время урока надела на голову дуршлаг и рассказала про пастафарианство, объяснила свой поступок ответом ученикам. Об этом пишет Mash в Telegram.

По словам педагога, за день до произошедшего дети пришли на уроки в своих религиозных головных уборах, «местами странных». «Кто-то пришел в хиджабе, кто-то в шапочке из фольги, — сообщила преподавательница. — Подумала, что, в конце концов, если уж шапочка из фольги допустима, то и дуршлаг на голове проблем не вызовет».

Она подчеркнула, что в школе все доброжелательно восприняли ее поступок. А тем, кто задавал вопросы, учительница рассказала, что пастафарианцы верят в макаронного монстра и спагетти с тефтелями.

В беседе с изданием она выразила мнение, что школа — не место для любой религиозной проповеди. «Что для шапочек из фольги, что для дуршлагов, что для хиджабов. Но если у нас свобода религии, то я не возражаю. Но почему в таком случае мой дуршлаг вызывает столько странных реакций», — заявила педагог.

Преподавательница также предположила, что после поднявшегося резонанса уволить хотят не ее, а, скорее, директора школы, с которой они сошлись во мнении. Сама учительница, по информации Mash, сейчас находится на больничном с ОРВИ.

Ранее за педагога вступились родители учеников. Они были рады появлению новой учительницы, которая, пришла работать в школу в 2024 году. По их словам, дети полюбили женщину за спокойный подход к делу и умение понятно объяснять темы.

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О том, что учительница русского языка из Химок пришла на урок с посудой на голове, стало известного 22 октября. По неподтвержденной информации педагога отстранили от занятий. Сейчас в отношении нее проводится проверка о соответствии должности. Официально россиянка считается психически здоровой.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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