Родители заступились за педагога с дуршлагом на голове со словами «такое золото досталось»

В Химках родители заступились за пришедшего с дуршлагом на голове педагога

В Химках Московской области родители заступились за педагога, которая провела урок с дуршлагом на голове. Работу учителя описали словами «такое золото нам досталось», пишет «Газета.ру».

Педагог начала работать в данной школе в 2024 году. Со слов собеседницы издания, все родители были очень рады появлению нового учителя, так как образовательное учреждение испытывает дефицит кадров, а Марию Андреевну дети полюбили за спокойный подход к делу и умение понятно объяснять темы. «К сожалению, в нашей школе вообще много не хватает учителей, а тут такое золото нам досталось», — сказала она.

Россиянка считает, что учительница надела дуршлаг на голову, чтобы привлечь внимание к предмету, а ее слова о вере в макаронного монстра были шуткой.

«Но есть родители, которым совсем, видимо, заняться нечем — подняли такую шумиху на пустом месте. Теперь школа может остаться без такого замечательного педагога, первый класс без классного руководителя. Но зато кто-то потешил свое самолюбие и показал свою значимость», — отметила мать одного из учеников подмосковной школы.

Женщина уточнила, что после появления в сети фотографий с урока педагог была «в подавленном состоянии». Сейчас родители собирают инициативную группу и хотят обратиться к директору школы в защиту учительницы.

«То, что весь интернет гудит о этой ситуации — это позор нечистым корреспондентам и админам групп. Как будто проблем в стране больше нет, как затравить педагога. Низкий поклон, в конце концов, уйдут и остальные учителя и заколотят нашу школу. А она единственная на две тысячи человек», — заключила собеседница издания.

Ранее в сети появились кадры, как преподавательница с посудой на голове провела урок русского языка, на котором рассказала детям об основах пастафарианства. После инцидента женщину отстранили от занятий. Сейчас в отношении нее проводится проверка о соответствии должности.

Пастафарианство, или церковь Летающего макаронного монстра, появилась в 2005 году. Ее основателем стал американец Бобби Хендерсон, который открыл движение в знак протеста против преподавания концепции божественного происхождения мира в школах США. В Новой Зеландии культ официально признали религией.