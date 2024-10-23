Полицейские задержали изменившего внешность россиянина за кражу машины

В Москве полицейские задержали мужчину, укравшего машину с помощью эвакуатора

В Москве полицейские задержали молодого человека, который изменил внешность после кражи автомобиля иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным МВД, 18-летний подозреваемый нашел в интернете предложение, где можно быстро заработать деньги. По указанию заказчика он договорился с водителем эвакуатора, они подъехали к месту парковки чужого автомобиля на Хамовническом Валу и вывезли его в условленное место. Водитель спецтранспорта не знал, о том что перемещение незаконно. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

После совершения преступления молодой человек изменил внешность, чтобы скрыться. Он побрился и подстригся наголо, но это не помогло. Полицейские задержали подозреваемого и нашли машину. Транспорт будет возвращен законному владельцу.

Ранее сообщалось, что вора в законе осудили в России за организацию преступного сообщества.