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14:35, 23 октября 2024Из жизни

Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Генпрокуратура штата Кентукки, США, заинтересовалась случаем с попыткой извлечь донорские органы у еще живого пациента и начала изучать его дело. Об этом пишет FOX News.

36-летнего Энтони Томаса Хувера из штата Кентукки привезли в больницу в октябре 2021 года после передозировки наркотиками. После неудачных реанимационных мероприятий медики сообщили семье, что мозг пациента мертв, и, поскольку мужчина был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов. Это заняло несколько дней. Перед процедурой родным разрешили в последний раз увидеться с Хувером, в момент прощания он вдруг открыл глаза и стал осматривать комнату. Но медики объяснили это работой рефлексов, поскольку мужчина был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Когда Хувер оказался на операционном столе и врачи уже приступили к работе, мужчина внезапно ожил. По словам одного из свидетелей, из его глаз лились слезы, и он беззвучно шептал «помогите». Член команды трансплантологов Наташа Миллер, заявила, что двое хирургов буквально в последний момент отказались оперировать. Координатор донорского кейса позвонил супервизору, но тот якобы продолжал настаивать на извлечении органов. В конце концов операцию отменили.

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Хувер позднее полностью пришел в сознание. Его передали сестре, Донне Рорер, которой сообщили, что долго мужчина не проживет. Однако пять лет спустя он жив, хотя из-за последствий передозировки прикован к инвалидному креслу и не может говорить. При этом Рорер, лишь сейчас узнала подробности происшествия пятилетней давности. С женщиной связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера в сентябре 2024 года. После этого стало известно, что случай с попыткой извлечь органы живого пациента начала изучать генпрокуратура.

Ранее в США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Врач вырезал ему печень вместо селезенки.

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      Антонина Черташ
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