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02:52, 23 октября 2024Мир

Посетивший Россию бывший аналитик ЦРУ отметил высокий уровень жизни в двух городах

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал комфортным уровень жизни в Петербурге и Москве

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, посетивший Россию, обратил внимание на высокий комфортный уровень жизни в Петербурге и Москве. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он поделился, что за последний год дважды успел съездить в Москву, а в Петербурге за этот период побывал один раз. Джонсон признался, что был впечатлен тем, какие улыбчивые люди живут в этих городах. Он также отметил отсутствие товарного дефицита в российских магазинах, чистоту и безопасность на улицах.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл после поездки в Москву заявил, что по чистоте и контролю за преступностью российская столица не идет в сравнение ни с одним американским мегаполисом.

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      Марина Совина
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