Продление ареста забравшей у певицы Долиной деньги курьерши признали законным

Мосгорсуд оставил в СИЗО курьершу Цырульникову по делу об обмане певицы Долиной

Мосгорсуд оставил в СИЗО курьершу Анжелу Цырульникову, обвиняемую в мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимая просила ее освободить, отметив, что у ее ребенка из-за стресса произошел нервный срыв. Адвокат напомнил, что Цырульникова имеет постоянное место жительства, готова давать следствию показания, скрываться не намерена.

Однако суд не нашел оснований для изменения ей меры пресечения и признал законным постановление Таганского районного суда Москвы, который продлил срок ареста до 3 ноября.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы.