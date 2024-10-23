Россиянам раскрыли секреты ухода за пластиковыми контейнерами

Химик Зейналова посоветовала вручную мыть пластиковую посуду

При неправильном использовании и уходе на пластиковых контейнерах появляются микротрещины, из-за чего микропластик попадает в пищу, рассказала химик, специалист по полимерам Сакина Зейналова. В комментарии для aif.ru эксперт раскрыла россиянам секреты ухода за пластиковой посудой.

Зейналова посоветовала мыть пластиковые контейнеры вручную, чтобы продлить срок их службы. При этом лучше отказаться от использования чистящих средств и жестких или металлических губок.

Эксперт добавила, что важно обращать внимание на символы, расположенные на этикетках пластиковой посуды. Если среди них есть похожий на посудомоечную машину символ, то такую тару можно все же при желании помыть и в ней. Но лучше располагать контейнеры только на верхней полке, подальше от нагревательных элементов. Контейнеры из ПВХ лучше не помещать в посудомоечную машину.

«Скажу еще одну очевидную вещь, о которой некоторые не задумываются: одноразовую пластиковую тару (к ней относится упаковка продуктов и напитков, например бутылки) мыть в посудомоечной машине категорически нельзя!» — заключила Зейналова.

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