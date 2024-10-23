Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 23 октября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли секреты ухода за пластиковыми контейнерами

Химик Зейналова посоветовала вручную мыть пластиковую посуду

Фото: candy candy / Shutterstock / Fotodom

При неправильном использовании и уходе на пластиковых контейнерах появляются микротрещины, из-за чего микропластик попадает в пищу, рассказала химик, специалист по полимерам Сакина Зейналова. В комментарии для aif.ru эксперт раскрыла россиянам секреты ухода за пластиковой посудой.

Зейналова посоветовала мыть пластиковые контейнеры вручную, чтобы продлить срок их службы. При этом лучше отказаться от использования чистящих средств и жестких или металлических губок.

Эксперт добавила, что важно обращать внимание на символы, расположенные на этикетках пластиковой посуды. Если среди них есть похожий на посудомоечную машину символ, то такую тару можно все же при желании помыть и в ней. Но лучше располагать контейнеры только на верхней полке, подальше от нагревательных элементов. Контейнеры из ПВХ лучше не помещать в посудомоечную машину.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

«Скажу еще одну очевидную вещь, о которой некоторые не задумываются: одноразовую пластиковую тару (к ней относится упаковка продуктов и напитков, например бутылки) мыть в посудомоечной машине категорически нельзя!» — заключила Зейналова.

Ранее химик Андрей Дорохов назвал предельные сроки безопасного хранения супов в холодильнике. Согласно СанПиНу, срок хранения готовых охлажденных супов при температуре от 2 до 6 градусов составляет не больше двух суток, сообщил эксперт.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше