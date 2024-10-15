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04:30, 15 октября 2024Забота о себе

Названы предельные безопасные сроки хранения супа в холодильнике

Химик Дорохов предупредил об опасных бактериях при неправильном хранении супа

Фото: Andrey Turusov / Russian Look / Globallookpress.com

Так как домашний суп не проходит процесс пастеризации или консервации, как промышленные продукты, хранить его в холодильнике можно лишь непродолжительное время, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Согласно СанПиНу, срок хранения готовых охлажденных супов при температуре от 2 до 6 градусов составляет не больше двух суток, сообщил эксперт. Он подчеркнул, что при температуре выше 6 градусов начинают активно размножаться патогенные бактерии, которые могут вызвать серьезные пищевые отравления. Наиболее опасные из них — сальмонелла, листерия и стафилококк.

По словам химика, срок хранения того или иного супа во многом зависит от его ингредиентов. Так, например, грибной и гороховый суп относятся к категории скоропортящихся продуктов — их лучше съесть в течение суток после приготовления. Молочные супы даже при соблюдении условий хранения лучше употребить не позднее, чем в течение 12 часов после приготовления, а сырные — за 1-2 дня.

Это связано с тем, что в таких супах содержится лактоза и большое количество белков и жиров, которые являются благоприятной средой для роста бактерий. Также молочные продукты подвержены процессу ферментации, при котором лактоза преобразуется в молочную кислоту. Это меняет вкус и запах супа, делает его непригодным для употребления в пищу. Повышенная кислотность может приводить к росту числа микроорганизмов и продукт будет портиться еще быстрее

Андрей Дороховхимик

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что сокращает срок хранения и наличие в супах большого количества свежей зелени и яиц. Что же касается рассольника, солянки и других супов с маринадами, то они могут быть пригодны в пищу и по истечении двух суток, так как маринады играют роль консервантов и блокируют размножение патогенных бактерий.

С точки зрения безопасности для здоровья и продления срока хранения блюда удобнее приготовить бульон-основу и перед принятием пищи добавлять необходимые компоненты

Андрей Дороховхимик

Эксперт не рекомендовал оставлять супы при комнатной температуре более трех часов, а также давать детям первые блюда, которые хранились в холодильнике более суток. После приготовления он посоветовал охлаждать суп до комнатной температуры, разделять его на порции и помещать каждую из них в холодильник в герметичном контейнере. Это предотвратит попадание воздуха и влаги, которые могут способствовать росту бактерий и плесени, пояснил Дорохов.

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      Екатерина Смирная
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