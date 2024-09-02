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20:13, 2 сентября 2024Забота о себе

Назван опасный срок хранения кабачка

Су-шеф Галков: в правильных условиях кабачок можно хранить до четырех месяцев

Фото: Dezidor / Wikimedia

При правильных условиях некоторые сорта кабачков можно хранить до четырех месяцев, рассказал су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал опасный срок хранения этого овоща.

Срок хранения кабачков зависит от их сорта и условий хранения. Например, ранние сорта кабачков обычно хранятся не более двух недель, в то время как зимние сорта могут оставаться свежими до четырех месяцев при правильном хранении

Ярослав Галковсу-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice

«Чтобы кабачки сохраняли свежесть как можно дольше, их следует хранить в прохладном (4-10 градусов) и проветриваемом помещении. Кроме того, важно разложить кабачки в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом, и хранить их вдали от прямых солнечных лучей», — объяснил он.

По словам специалиста, существует несколько признаков, которые помогут понять, что кабачок уже не годится для употребления.

• Водянистость. Испорченный кабачок может стать водянистым из-за начала процесса гниения.

• Появление пятен на кожуре. Если на поверхности кабачка появились темные или желтые пятна, это тоже может свидетельствовать о его порче.

• Неприятный запах. Если от кабачка исходит неприятный запах, это явный признак того, что он испортился.

• Дряблость и мягкость. Если кабачок стал мягким на ощупь, это может быть признаком начала процесса гниения.

Ранее диетолог предупредил об опасности одного блюда из кабачков.

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