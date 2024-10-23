Россиянин изнасиловал женщину, расправился с ней и ампутировал ей часть ног

В Чите пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал женщину и отрезал ей ноги

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который изнасиловал женщину, а потом расправился с ней и ампутировал часть ног. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 131 УК РФ («Изнасилование») и 244 УК РФ («Надругательства над телами умерших»). Его дело будет направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.

По версии следствия, в июне обвиняемый пригласил в комнату в общежитии ранее незнакомую 34-летнюю женщину. Они начали выпивать, а потом мужчина изнасиловал гостью. Из мести за оказанное сопротивления и, опасаясь наказания, он шесть раз ударил ее ножом. В результате женщина не выжила.

Далее фигурант начал издеваться над ее телом при помощи ножа, а на следующий день ампутировал часть ног. После этого он спрятал останки на площадке подъезда, ведущего в подвальное помещение дома, где их обнаружил слесарь-сантехник.

Ранее в Забайкальском крае арестовали на два месяца 28-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку и расправившегося с ней.